Turyści we Wrocławiu oburzeni cenami. "Nigdy więcej"

"W majówkę pojechaliśmy z dziewczyną na romantyczny weekend do Wrocławia. To nasz pierwszy wspólny wyjazd, więc chciałem, żeby było fajnie. Za wszystko płaciłem. Przez dwa dni jedliśmy śniadania w wynajętym mieszkaniu, ale moja partnerka któregoś dnia zasugerowała, że wolałaby zjeść na mieście. Miała ochotę na bajgla, więc poszliśmy do słynącej z nich knajpy" - czytamy w relacji mężczyzny.