Pogoda na weekend. Wiosna w natarciu

Prognoza pogody na weekend. Sobota z wiosenną aurą

Sobota w wielu regionach wciąż będzie słoneczna i bezdeszczowa. Większego zachmurzenia wciąż powinni spodziewać się mieszkańcy północnych i zachodnich terenów - opady nie są jednak spodziewane. Według prognoz opracowanych przez IMGW, 18 marca temperatura w Polsce może nieznacznie wzrosnąć. W samo południe termometry wskażą 0 st. C na Podhalu, 6-7 st. C na Suwalszczyźnie, 8 st. C nad morzem, 10 st. C na Mazowszu, w Małopolsce oraz w Wielkopolsce, do nawet 15 st. C na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim.