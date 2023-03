Wiosna w tym roku nas zaskoczy. Synoptyk podaje, kiedy przyjdzie

- To jest typowe dla przedwiośnia, więc nie ma co się dziwić. Kiedy mam tę porę roku, to takie sytuacje powinny się zdarzać. Przysłowie mówi: "w marcu jak w garncu". W tym roku dobrze się sprawdza. Pogoda się zmienia, można powiedzieć, że się miesza, raz ciepło i parno, chwilę później chłodno i pada śnieg - uspokaja Grzegorz Walijewski. - Układy niskiego ciśnienia bardzo sobie upodobały wędrówkę przez północną część Europy i dzięki temu kształtują pogodę w naszym kraju. Gdy jeden za drugim przechodzi, to raz sprowadza nieco cieplejsze i suchsze powietrze, tak jak dzisiaj, a innym razem zgoła odmienne warunki - dodaje synoptyk.