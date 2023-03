Kiedy zmienić opony na letnie? Już wkrótce koniec zimy

Jak informują wulkanizatorzy i producenci ogumienia samochodowego, z wymianą opon najlepiej wstrzymać się do ustabilizowania warunków. Przełom zimy i wiosny często jest bowiem dynamiczny w pogodzie, a wysokie temperatury przeplatają się z mrozami i śnieżycami. Przyjętą zasadą jest jednak, że opony należy wymienić, gdy średnia dobowa temperatura utrzymuje się na poziomie powyżej 7 stopni Celsjusza. Co ważne, takie warunki powinny panować co najmniej przez kilka dni - jednodniowe ocieplenie może być bowiem zaledwie epizodem, po którym znów powrócą mrozy.