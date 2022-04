Synoptyk IMGW ostrzega. Dopiero wtedy warto zmienić opony z zimowych na letnie

- Nie będzie dobrej aury, by jeździć motocyklem. Lepiej jeszcze z tym poczekać. Podobnie jest z wymianą opon z zimowych na letnie. Taką informację przekazywaliśmy już przy okazji prognozy długoterminowej. Ci, do których informacja o wstrzymaniu się ze zmianą opon nie dotarła, będą musieli uważać na drogach, bo będzie ślisko i bardzo niebezpiecznie - powiedział w programie WP Newsroom Grzegorz Walijewski, ekspert z IMGW-PIB. Jak dodał, z wymianą opon i jazdą motocyklem trzeba będzie wstrzymać się jeszcze przez około 1,5-2 tygodnie. Grzegorz Walijewski dodał, że sytuacja się poprawi i uspokoi dopiero w okolicy 11-12 kwietnia. Kwiecień przywitał nas deszczem i śniegiem. Jak wygląda aktualna sytuacja pogodowa? – Na Śląsku spadło ok. 7 cm śniegu, w centralnej części kraju od 3 do 5 cm. Podkarpacie i Małopolska zmagają się za to z opadem deszczu, którego jest całkiem sporo. IMGW wydało ostrzeżenia przed tym opadem. W ciągu jednej doby spadło tyle deszczu, ile powinno przez cały kwiecień - tłumaczył ekspert. - 1 kwietnia obchodzimy Prima aprilis i wiosna w tym roku faktycznie zrobiła nam duży Prima aprilis – podsumował rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.