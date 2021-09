Pogoda na weekend. Synoptyk IMGW zapowiada

Pogoda w ostatnich dniach nie należała do najlepszych. Końcówka wakacji minęła przy sporych opadach i zachmurzeniu. Od środy 1 września było już jednak słoneczniej. A jaka pogoda czeka nas w pierwszy weekend września? O tym w programie "Newsroom" WP mówił Paweł Staszewski z IMGW. - Patrząc na sytuację hydrologiczną można powiedzieć, że jest idealna. Pozwoli to na powolne opadanie tych stanów alarmowych. Oznacza to, że nie będzie opadów, nie będzie padać - podkreślił synoptyk IMGW. Jak dodał, niestety pogoda na pierwszy weekend września zapowiada się zimna. - Zimno będzie nocami. Temperatury będą nawet około kilku stopni na plusie. Jeśli chodzi o temperaturę w ciągu dnia, to będzie trochę słoneczniej. Na słońcu będzie przyjemnie ciepło, ale w cieniu niekoniecznie. To będą temperatury kilkunastostopniowe - zaznaczył synoptyk IMGW.