Pogoda na weekend. "Jesteśmy pod wpływem dwóch ośrodków"

Pogoda co najmniej do niedzieli będzie dynamiczna i niebezpieczna.- Jesteśmy pod wpływem dwóch ośrodków. Jeden zalega nad południowym zachodem Polski i nad Niemcami, a drugi znajduje się na wschodzie. Tam będzie nawet do 34 st. C - powiedział w programie "Newsroom WP" prof. Mariusz Figurski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Na styku tych ośrodków, czyli na froncie przebiegającym przez środek Polski, pojawiać się będą komórki konwekcyjne, wywołujące burze, szkwały i huragany - mówił gość Mateusza Ratajczka. - Musimy być ostrożni, bo są to zjawiska bardzo niebezpieczne – ostrzegał synoptyk IMGW-PIB. Każdego dnia weekendu musimy być przygotowani na nawałnice, gradobicia i ulewy. Spokojniej będzie dopiero w przyszłym tygodniu.