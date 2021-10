Pogoda na weekend. Będzie cieplej? Prognoza z IMGW

Jaka czeka nas pogoda w najbliższy weekend? - Za dużo się nie zmieni. W najbliższy weekend spodziewamy się temperatur w zakresie od 9 do 12 stopni - zapowiadał w programie "Newsroom" WP prof. Mariusz Figurski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Chłodna noc czeka nas z czwartku na piątek na południowym wschodzie kraju. Dzięki nocnym rozpogodzeniom, temperatura może spać nawet do zera, a nawet małe przymrozki mogą się pojawić. Poza tym przeważnie od 5 do 10 stopni. Opady w weekend mogą wystąpić na północy kraju, ale będą one sporadyczne i przelotne. W przyszłym tygodniu spodziewamy się wzrostu temperatur, miejscami nawet ok. 20 stopni, więc możemy doznać kolejnej fali tzw. babiego lata. Będzie cieplej i tak to potrwa do końca miesiąca - ocenił meteorolog.