Pogoda na wakacje 2023. Mamy najnowszą prognozę długoterminową

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przypomina, że eksperymentalne prognozy pozwalają poznać trendy w pogodzie w danym okresie. "Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu" - wskazuje IMGW.