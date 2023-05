Polacy dostaną po kieszeniach. Kosmiczne ceny wakacji

- W sezonie 2022 za noc w pokoju hotelowym rezerwujący musieli zapłacić średnio 531 zł. Aktualnie kwota ta sięga 677 zł. W odniesieniu do 2019 roku różnica jest jeszcze bardziej drastyczna i wynosi aż 266 zł, co oznacza wzrost o 65 proc. I nic nie wskazuje na to, by tuż przed rozpoczęciem sezonu było taniej. Wręcz przeciwnie - średnie ceny na wakacje z miesiąca na miesiąc wciąż rosną - przekonują eksperci.