Pogoda na piątek: nadciąga Tim, sprowadzi przymrozki

W nocy możliwe przymrozki

W nocy już nigdzie nie powinno padać, za to pojawi się sporo rozpogodzeń, co sprzyjać będzie silny spadkom temperatury, szczególnie na Pomorzu, Podlasiu, lokalnie na wschodzie i w kotlinach górskich. Spodziewamy się tam ok. 0 st. C, a przy gruncie ok. -2 st. C. W innych regionach zmierzymy ok. 3-5 st. C. Wiatr z kierunków zmiennych, słaby.