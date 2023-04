Pogoda na majówkę. Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk

Tuż po weekendzie w Polsce południowej zacznie się rozpogadzać. Wzrośnie także temperatura - w Święto Pracy oraz 2 maja wskazania termometrów w najcieplejszym momencie dnia mogą osiągnąć, a miejscami również delikatnie przekroczyć 20 stopni Celsjusza. Środa 3 maja będzie znacznie chłodniejsza - temperatura maksymalna we Wrocławiu wyniesie 11 st. C, w Krakowie 9 st. C a w Rzeszowie zaledwie 7 st. C.