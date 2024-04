Pogoda na majówkę. Jak będzie w górach a jak nad morzem? Są nowe prognozy

Majówka nad morzem. Pogoda. Słupki rtęci wzrosną

Jak wskazują nowe prognozy pogody, pod koniec kwietnia do Polski dotrze masa ciepłego powietrza. Wskazania termometrów ponownie przekroczą 20 stopni Celsjusza, w części regionów kraju zbliżając się nawet do 30 st. C. Jakiej pogody powinny spodziewać się osoby, które postanowiły spędzić długi weekend majowy nad morzem i na północy Polski?