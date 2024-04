Pogoda. Majówka 2024. Zwrot w prognozach na długi weekend majowy

Pogoda na majówkę 2024. Nadciąga fala ciepła

Zgodnie z realizacją eksperymentalnego numerycznego modelu pogody WRF-GFS Medium, opracowaną przez CMM IMGW, po chłodnym i pochmurnym tygodniu, pogoda w Polsce ulegnie zmianie. W sobotę 27 kwietnia, która dla niektórych osób będzie początkiem długiego weekendu majowego, w centralnej i zachodniej części kraju odczuwalne będzie ocieplenie. Temperatura maksymalna w tym dniu wyniesie od 6 st. C na Podhalu do 16 st. C na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W kolejnych dniach wskazania termometrów będą rosnąć, osiągając tuż przed majówką nawet 24 st. C.