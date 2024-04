Wybierasz się na majówkę? Nie daj się oszukać

Na czym ona polega? Oszuści dają w sieci ogłoszenia o pokojach, apartamentach czy domkach do wynajęcia w atrakcyjnej cenie. Zamieszczają zdjęcia, które mają nas przekonać do wyboru ich ofert. Każą wpłacić zaliczkę. Robimy to i szczęśliwi, że trafiliśmy na wspaniałą ofertę wsiadamy do auta lub pociągu, by udać się na wymarzony wypoczynek.