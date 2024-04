Majówka może trwać 9 dni. Jak wydłużyć weekend majowy w 2024 roku?

Majówka dla pracowników jest okazją do dłuższego wypoczynku. W tym roku wypada ona wyjątkowo korzystnie - wystarczy wziąć trzy dni urlopu, by długi weekend majowy wydłużyć do 9 dni. To jednak nie koniec, bowiem w maju wypada jeszcze jedna okazja do dłuższego odpoczynku od pracy.