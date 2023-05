Dzień Flagi RP. Co to za święto?

2 maja to nie tylko Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

W drugim dniu majówki, 2 maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za granicą. Święto to ustanowiono na mocy ustawy z 20 marca 2002 roku, jako nawiązanie do obchodzonego przed wojną Dnia Imigranta. W tym dniu wspominany jest wkład Polonii w odzyskanie niepodległości. To również okazja do umocnienia poczucia jedności oraz propagowania świadomości narodowej i polskości za granicą.