Pogoda na dziś. Upał znad Hiszpanii dociera do Polski. Prognoza pogody na 18.07.2019

Pogoda w najbliższych dniach będzie ulegała poprawie. W czwartek Polska znajdzie się w zasięgu fali upałów znad Hiszpanii. Pierwsze skutki napływu cieplejszego powietrza poczujemy już dziś po południu.

Pogoda na dziś Warszawa – prognoza pogody na 18.07

W czwartek mieszkańcy Warszawy odczują pierwsze skutki nadchodzącej fali ciepła. Poranek będzie jeszcze chłodny. O godzinie 6 rano termometry odnotują 13 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 12 st. C. Z każdą kolejną godziną będzie coraz cieplej. Tuż przed południem słupki rtęci zatrzymają się na 20. kresce. Najcieplej będzie około godziny 14. Termometry pokażą wtedy 14 st. C, a odczuwalne będą 24 st. C. Czwartek zapowiada się słonecznie. Nieco większe zachmurzenie pojawi się tylko w godzinach 14-16. Osoby korzystające z dobrej pogody nie powinny obawiać się dziś wiatru. Jego prędkość nie przekroczy 15 km/h.

Pogoda na dziś Kraków – prognoza pogody na 18.07

Początki ocieplenia odczują dziś również mieszkańcy Krakowa. O godzinie 6 rano termometry pokażą tylko 14 st. C, a już o godzinie 11 wartość ta wzrośnie do 20 st. C. Po południu zostaną odnotowane 22 st. C, a najcieplej będzie około godziny 17, kiedy to słupki rtęci zatrzymają się na 23 st. C. Temperatura odczuwalna wyniesie dziś maksymalnie 24 st. C. Niestety wyższym temperaturom nie będzie towarzyszyła słoneczne aura. Synoptycy na zdecydowaną wartość dnia prognozują umiarkowane zachmurzenie. Rozpogodzenie nastąpi dopiero późnym popołudniem. Biegaczom i spacerowiczom nie będzie dziś dokuczał wiatr. Jego prędkość nie osiągnie nawet 10 km/h.

Pogoda na dziś Wrocław – prognoza pogody na 18.07

Ocieplenie zaskoczy dziś mieszkańców Wrocławia. Po kilku chłodnych dniach na Dolnym Śląsku nareszcie pojawi się słońce, a słupki rtęci przekroczą 26. kreskę. Zanim jednak zrobi się ciepło, mieszkańcy Wrocławia powinni być przygotowani na rześki poranek. O godzinie 6 rano termometry odnotują 15 st. C. O godzinie 10 rano temperatura wyniesie 20 st. C, a o godzinie 14 będzie to już 25 st. C. Najwyższa temperatura prognozowana jest jednak na godzinę 17. Słupki rtęci mają się wtedy zatrzymać na 26. kresce, a odczuwalne będzie nawet 27 st. C. Aktywnościom poza domem powinien sprzyjać niewielki wiatr. Jego prędkość wyniesie dziś maksymalnie 9 km/h.

Pogoda na dziś Gdańsk – prognoza pogody na 18.07

Słonecznie, choć nadal chłodno będzie dziś w Gdańsku. O godzinie 6 rano termometry odnotują 12 st. C, a temperatura odczuwalna będzie o jeden stopień niższa. O kilka stopni cieplej powinno być po południu. W godzinach 13-16 termometry odnotują 19 st. C. Taką samą wartość przyjmie temperatura odczuwalna. W przeciwieństwie do poprzednich dni dzisiaj nie powinno mocno wiać. Najnowsze prognozy pogody mówią o prędkości wiatru sięgającej maksymalnie 13 km/h.

Pogoda na dziś Kołobrzeg – prognoza pogody na 18.07

Do 20. kreski mogą dzisiaj wzrosnąć słupki rtęci w Kołobrzegu. Pogoda przyniesie tu słoneczną aurę, choć rano nie zabraknie chmur. O godzinie 6 rano termometry odnotują 15 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Około godziny 11 umiarkowane zachmurzenie ustąpi na rzecz pogodnej aury. Około godziny 13 temperatura osiągnie 20 st. C. Ciepła i słoneczna aura utrzyma się do końca dnia. Przebywający w Kołobrzegu nie powinni obawiać się dziś wiatru. Synoptycy prognozują, że jego prędkość wyniesie dziś maksymalnie 13 km/h.