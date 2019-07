Pogoda. Idą upały znad Hiszpanii. Polska podzieli się na dwie strefy

Prognoza pogody pokazuje, że do czwartku będziemy pod wpływem chłodnych mas polarno-morskich znad Rosji. Potem buchnie ciepłem znad Hiszpanii, ale głównie na zachodzie. Tam temperatury znów wahać się będą w okolicach 30 st. C. Wyraźnie chłodniej będzie na wschodzie Polski.

Pogoda w poniedziałek będzie zbliżona do tej z ostatnich dni. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 stopni na Dolnym Śląsku. Możliwe są przelotne deszcze i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody. Najpierw chłodno i deszczowo

Do środy włącznie pogodę nad Polską kształtował będzie niż znad Rosji, a z północy spływać będą do nas chłodne masy powietrza polarno-morskiego. "Burze upodobają sobie wtedy głównie północną i wschodnią cześć kraju, ale że do połowy tygodnia na tym obszarze (na północy i na wschodzie) nie będzie zbyt ciepło, to i burze nie powinny być zbyt gwałtowne" - uspokaja Biuro Prognoz Cumulus.