Nowe informacje ws. ojca Dawida Żukowskiego. "Mówią o hazardzie i narkotykach"

Dawid Żukowski wciąż jest poszukiwany. Psycholog Teresa Gęs informuje, że okoliczni mieszkańcy mówią o problemach, jakie miał ojciec 5-latka. W Polsat News zdradza także, iż podczas niedawnej wizyty w przedszkolu, miał on stwierdzić, że Dawid na pewien czas wyjeżdża i nie będzie pojawiał się w placówce.

Dawid Żukowski nie został dotąd odnaleziony. W niedzielę do poszukiwań włączyli się mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego. -Wszystkich chętnych do poszukiwań 5-letniego Dawida proszę o przyjście w niedzielę na godz 11 do Parku Skarbków - apelowała inicjatorka akcji Katarzyna Michałowska. - Ilu nas będzie, tego jeszcze nie wiem - przyznała w rozmowie z Wirtualną Polską i podkreśliła, że wszyscy zebrani udadzą się prosto do policji, by pomóc funkcjonariuszom, a nie działać na własną rękę.