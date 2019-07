Pogoda na dziś. Środa przyniesie ocieplenie i zdecydowaną poprawę aury. Miejscami temperatury osiągnął nawet 30 st. C

Pogoda na dziś zapowiada się bardzo słonecznie i ciepło. Szczególnie zadowoleni powinni być mieszkańcy zachodniej części kraju. Powodów do narzekań nie powinni mieć również wczasowicze nad Bałtykiem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda przyniesie dziś ocieplenie. Najwyższe temperatury odnotują termometry we Wrocławiu (WP.PL)

Pogoda w Warszawie. Na termometrach coraz wyższa temperatura

Słońce wraca do Warszawy, a wraz z nim pojawią się również wysokie temperatury. Zanim jednak zrobi się gorąco i słonecznie, mieszkańców stolicy czeka pochmurny poranek. O godzinie 6 rano termometry odnotują 17 st. C. Słońce powinno pojawić się około godziny 11. Wraz ze słoneczną aurą zdecydowany wzrost zanotują termometry. O godzinie 14 termometry odnotują 24 st. C, a o godzinie 17 będzie to nawet 27 st. C. Ze względu na niewielki wiatr (maksymalnie 14 km/h) wysoka będzie dziś również temperatura odczuwalna. Po południu wyniesie ona nawet 27 st. C.

Prognoza pogody dla Krakowa. Będzie pochmurnie i deszczowo

Pogoda w Krakowie przyniesie dziś lekki deszcz, który będzie dawał się we znaki aż do godziny 13. W zachwyt nie wprawią dziś również temperatury. O godzinie 6 rano termometry odnotują 18 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 24 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie dziś maksymalnie 25-26 st. C. Spacerowicze i biegacze nie powinni obawiać się dziś wiatru. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 16 km/h, ale przez większość dnia nie przekroczy 10 km/h.

Jaka będzie dziś pogoda we Wrocławiu?

Upalnie zrobi się dziś we Wrocławiu. Pogoda zaskoczy słońcem i błyskawicznym wzrostem temperatury. Już o godzinie 6 rano termometry odnotują 20 st. C. O kilka stopni cieplej powinno być po południu. Około godziny 14 słupki rtęci wzrosną do 28 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie wtedy nawet 30 st. C. Słoneczna i gorąca aura utrzyma się do końca dnia. W wypoczynku na świeżym powietrzu nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość nie przekroczy dziś 10 km/h.

Wakacyjna pogoda wraca do Gdańska

Na słońce będą mogli dziś liczyć również mieszkańcy Gdańska. Pogoda sprawi dziś sporą niespodziankę urlopowiczom. Początek dnia będzie pochmurny, a do godziny 7 rano miejscami mogą pojawiać się niewielkie mgły. Rano nie zachwycą również temperatury. O godzinie 6 termometry odnotują 16 st. C, a odczuwalne będzie 17 st. C. Zdecydowana poprawa aury nastąpi po południu. Około godziny 14 zachmurzenie ustąpi miejsca pogodnej aurze, a temperatura wzrośnie do 22 st. C. Będzie to najcieplejszy moment dnia. Aury nie powinien pogarszać wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 14 km/h.

Prognoza pogody dla Kołobrzegu na środę 24 lipca

Słonecznie i dość ciepło powinno być dziś również w Kołobrzegu. Już o godzinie 7 rano termometry odnotują 20 st. C. Niestety w ciągu dnia temperatura nie będzie szybko rosła. W najcieplejszym momencie dnia (około godziny 14) słupki rtęci zatrzymają się na 23. kresce. Podobną wartość przyjmie też temperatura odczuwalna. Do wychodzenia na świeże powietrze zachęci również niewielki wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 12 km/h.

Pogodę na 28 dni możecie sprawdzić na pogoda.wp.pl