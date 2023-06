Pogoda na długi weekend czerwcowy i Boże Ciało 2023. Nowe prognozy nie napawają optymizmem

Pogoda na Boże Ciało. Dynamiczny początek długiego weekendu

Jak informują eksperci z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, we czwartek 8 czerwca Polska zostanie podzielona na dwie strefy. Na północy należy spodziewać się upałów - temperatura maksymalna na Kujawach i Pomorzu oraz Warmii i Mazurach może osiągnąć nawet 30 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju wskazania termometrów osiągną od 14 st. C w górach, przez 21-24 st. C na południu, do 28 st. C na Podlasiu.