Boże Ciało 2023. Czy udział w procesji jest dla wiernych obowiązkowy?

Boże Ciało to ruchome święto, które zgodnie z kalendarzem liturgicznym zawsze wypada we czwartek. W 2023 roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypadnie 8 czerwca. W związku z jej rangą, jest to nie tylko święto obowiązkowe, ale również dzień ustawowo wolny od pracy. Czy katolicy, którzy wezmą w tym dniu udział w procesji, są "zwolnieni" z mszy świętej?