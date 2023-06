Wyjeżdżasz na długi weekend? Szykuj się na tłumy, jest ogromne zainteresowanie

Dyrektor giżyckiego centrum przypomniał, że coraz bardziej skraca się tzw. okienko rezerwacyjne i ludzie podejmują decyzję "na ostatni dzwonek", szukając atrakcyjnych i tanich ofert. W jego ocenie większość turystów prawdopodobnie zdecyduje się na oferty krajowe, bo cztery wolne dni - od Bożego Ciała do niedzieli - to zbyt krótki okres na zagraniczne wyjazdy. Turyści mogą wybrać wypoczynek w regionie również ze względu na ceny noclegów i usług turystycznych. Jak zauważył Kempa, w tzw. klasycznej polskiej triadzie "morze, góry, Mazury", to właśnie pobyt nad jeziorami wydaje się najkorzystniejszy cenowo.