Boże Ciało 2023. Gdzie zrobić zakupy? Te sklepy będą otwarte

Boże Ciało 2023 - dzień wolny od pracy i nauki może przedłużyć weekend

Boże Ciało to święto ruchome, które zawsze wypada we czwartek. Oznacza to, że osoby, które odpowiednio zaplanują urlop, będą mogły cieszyć się długim weekendem czerwcowym. Wystarczy skorzystać z jednego dnia wolnego w piątek 9 czerwca, by cieszyć się czterodniowym wypoczynkiem.