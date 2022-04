Pogoda na czwartek. Nadciąga niż Nasim

Z południowego zachodu popłynie w naszym kierunku szeroki strumień ciepłego powietrza, dlatego temperatura w całym kraju wyraźnie wzrośnie, na ogół do ok. 15-16 st. C. W Wielkopolsce oraz w pasie od Śląska i Małopolski, po Podkarpacie i Lubelszczyznę, miejscami możliwe jest nawet 17-18 st. C. Najchłodniej dzień zapowiada się wzdłuż Wybrzeża, gdzie prognozujemy ok. 11-13 st. C.