Prognoza na weekend. Prawdziwy miszmasz pogodowy

Temperatura już zdecydowanie niższa. Ciepłe masy powietrza utrzymają się jeszcze na południowym wschodzie, ale tylko przed południem, kiedy to prognozowane jest ok. 11-13 st. C. W głębi kraju spodziewamy się nie więcej niż 8-10 st. C, a najchłodniej sobota zapowiada się na Pomorzu i na obszarach podgórskich, gdzie maksymalnie odnotujemy ok. 5-7 st. C.