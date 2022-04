Prognozy. Do połowy kwietnia ciąg dalszy pogodowych zawirowań

O ile codzienne porywy średnio będą się wahać w przedziale od 40 do 60 km/h, to uważajmy, bo w najbliższy czwartek i w nocy z czwartku na piątek dmuchnie do 70-80 km/h, a nad morzem do 90 km/h. Tak silny wiatr ponownie może nieść ze sobą lokalne zniszczenia.