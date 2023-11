Pogoda na Boże Narodzenie 2023. Czy będzie śnieg na święta?

- Patrząc na statystykę świąt Bożego Narodzenia, to jednak ona jest in minus. Czyli raczej mamy mniej tych dni, kiedy były to święta białe i mroźne. Czy w tym roku jest szansa? Trudno powiedzieć. Wystarczy przypomnieć sobie, co się działo rok temu. Wigilia była cieplejsza, później pierwszy, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia chłodniejsze i później znowu przyszło ocieplenie takie, że mieliśmy przecież ekstremalnie ciepłe wartości w Sylwestra i Nowy Rok - mówił rzecznik IMGW w rozmowie z reporterką RMF.