Wolne w grudniu 2023. Ostatni długi weekend w roku może trwać 10 dni

Długi weekend 2023. Trzy dni urlopu zapewnią 10 dni wolnego

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych, zarówno pierwszy, jak i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia są dla pracowników dniami wolnymi. W 2023 roku wypadają one kolejno w poniedziałek 25 grudnia oraz we wtorek 26 grudnia. Oznacza to, że ostatni długi weekend w roku potrwa cztery dni - bez potrzeby korzystania z puli dni urlopowych.