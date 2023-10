Naloty na sprzedawców ciast w sieci. Czesi wypowiedzieli wojnę

- Ci, którzy nie mają licencji handlowej i zatwierdzonego zakładu do produkcji żywności, nie powinni w ogóle oferować swoich produktów do sprzedaży w Internecie - poinformowała Věra Tomková z Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej. Jednocześnie stwierdziła, że kontrola sanitarna bez ograniczeń może odbywać się jedynie w zarejestrowanych zakładach. W innych przypadkach możliwa jest tylko wtedy, gdy ktoś zachoruje i ma na to dowody. - Mogę udać się do mieszkania piekarza i pobrać próbki, jeśli mam w ręku jakieś potwierdzenie medyczne, na przykład badanie mikrobiologiczne pacjenta - dodała.