Pogoda na 3 dni. Żółte alerty IMGW da całej Polski

28 marca będzie w Polsce wyjątkowo chłodny - temperatura w samo południe jedynie w centrum oraz północnej części Małopolski przekroczy 0 st. C. W pozostałych regionach termometry wskażą od - 11 st. C w Tatrach po -1 st. C na Warmii i Mazurach. Uczucie zimna będzie potęgować wiatr oraz wysoka wilgotność powietrza.