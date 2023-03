Pogoda na 3 dni. Nadciąga wiosenne ocieplenie

Jak informują synoptycy, od środy temperatura w kraju zacznie znacząco rosnąć. Kraj zostanie jednak podzielony na cieplejszy zachód oraz nieco chłodniejszy wschód. Termometry w samo południe wskażą od 2 st. C na Podhalu przez 7 st. C na Warmii i Mazurach, 9 st. C w centrum i na Ziemi Łódzkiej po nawet 16 st. C na Dolnym Śląsku.