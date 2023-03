Pogoda na 16 dni. Jaki będzie początek wiosny?

Długoterminowa prognoza pogody. Epizod zimowy pod koniec marca

Fala ocieplenia i wiosennej pogody nie utrzyma się w Polsce na długo. Jak wynika z prognoz Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody, już od weekendu temperatura w kraju będzie stopniowo spadać. Chociaż w sobotę i niedzielę wciąż można spodziewać się temperatur dochodzących do 14 stopni Celsjusza, to już w poniedziałek wskazania termometrów nie przekroczą 8 st. C. Do wielu regionów powróci również mróz - najzimniej ma być na Podhalu, temperatura przy gruncie może spaść do - 11 stopni.