Termometry oszaleją. Duża zmiana w pogodzie

- Natomiast 23 marca, czyli Światowy Dzień Meteorologii – pogoda uczci wysokimi temperaturami, na krańcach południowo-zachodnich do 18 stopni Celsjusza – zapowiada Walijewski. Co prawda fronty atmosferyczne przyniosą trochę opadów deszczu, to jednak cały czas ciepło. Do niedzieli taka aura się utrzyma.