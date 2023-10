Pogoda na 3 dni. Koniec złotej, polskiej jesieni? IMGW wydał ostrzeżenia

We wtorek 3 października pobity został rekord temperatury dziesiątego miesiąca roku. Kolejny dzień przyniósł natomiast gwałtowną zmianę warunków atmosferycznych oraz ochłodzenie. Po słonecznym początku tygodnia, do Polski dotarła strefa chłodnego frontu. To ona będzie kształtować aurę w najbliższych dniach.