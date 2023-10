Pogoda da się we znaki. Ogromne zawirowania w tygodniu

Ciepłe dni w październiku. Tylko na chwilę

"We wtorek pogodnie, tylko po południu na Pomorzu wzrost zachmurzenia do dużego i tutaj miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni Celsjusza, na zachodzie nawet 27 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, w rejonach podgórskich do 75 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW.