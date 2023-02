Pogoda na 3 dni. Kiedy przestanie wiać? Niż Willy opuści Polskę

Kiedy przestanie wiać? Prognoza pogody na 3 dni

Jak wskazują mapy pogodowe opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, już w środę, 22 lutego wiatr w Polsce osłabnie, osiągając średnią prędkość 5-10 km/h. Nieznacznej zmianie ulegnie temperatura powietrza. Kraj zostanie podzielony na dwie strefy - chłodny wschód oraz ciepły zachód. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie po 9 st. C na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Ze względu na dość wysoką temperaturę powietrza w regionach podgórskich, IMGW wystosowała alerty pierwszego stopnia, ostrzegające przed roztopami. Zgodnie z prognozami mają one obowiązywać co najmniej do sobotniego poranka.