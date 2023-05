Pogoda na 10 dni. Burzliwa końcówka maja

Już we czwartek 25 maja mieszkańcy północnych regionów kraju odczują znaczny spadek temperatury. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą tam od 16 st. C w województwie zachodniopomorskim po 19 st. C na Pomorzu. W pozostałych częściach kraju temperatura maksymalna wyniesie od 23-24 st. C na zachodzie i Dolnym Śląsku po 27 st. C na Podlasiu i w centrum kraju.