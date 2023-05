Zaczyna się. Gwałtowna zmiana pogody. Mapy robią się czerwone

W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim po południu miejscami spodziewane są przelotne opady deszczu, a nawet lokalnie burze. Możliwe są opady drobnego gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 23 st. C, a w rejonach podgórskich około 19 st. C, wysoko w Beskidach od 11 do 13 st. C, na szczytach Tatr około 9 st. C. W czasie burz prędkość wiatru może w porywach osiągać 60 km/h.