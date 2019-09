Pogoda. Mortimer idzie przez Polskę. Wichura powala drzewa, ranni na drogach

Pogoda. Groźne wichury już dają o sobie znać na zachodzie i w centrum Polski. Dwie osoby zostały ranne w okolicach Świebodzina, gdzie bus uderzył w przyczepę zniesioną przez wichurę. Powalone drzewa zablokowały ulice Wrocławia i Szczecina. IMGW ostrzega: wichura będzie niebezpieczna do wtorku.

Są już pierwsze doniesienia o skutkach wichur. W całej Polsce strażacy do godz. 14:30 wyjeżdżali już do 1,7 tys. wezwań. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, bez prądu pozostaje 125 tys. odbiorców. Najwięcej - 18 tys. w woj. zachodniopomorskim. Wichura uderzyła około południa w regionach zachodnich i z godzinny na godzinę przesuwa się w głąb kraju.

Wichura powaliła drzewa również we Wrocławiu, gdzie straż z powodu wiatru wzywano już też ponad 100 razy.

Nieprzejezdna jest trasa kolejowa z Legnicy do Wrocławia - alarmuje lubin112pl. Konary i drzewa na torach zablokowały też linie Lubań Śląski - Węgliniec i Duszniki Zdrój - Kudowa Zdrój.

Z kolei w Opolskiem strażacy do godz. 14 wyjeżdżali już do 40 zdarzeń - wylicza Radio Opole. Silny wiatr uszkodził m.in. budynek byłego PZU przy ul. Reymonta w Opolu.

Pogoda. Na lądzie ponad 100 km/h, na morzu sztormowa "10"

Pogoda. Ostrzeżenia przed wichurą do wtorku

Jak prognozuje IMGW, maksymalne porywy wiatru spodziewane są w godzinach popołudniowych na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Łódzkiej, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Jeszcze silniej powieje w szczytowych partiach gór, tutaj porywy do 150 km/h.

Za sprawą frontów czekają nas też opady deszczu. W województwach północnych (w zachodniopomorskim i pomorskim oraz na Warmii, Mazurach i na Podlasiu) spadnie do 25 l wody na metr kwadratowy.

Wiatr zacznie cichnąć we wtorek rano, ale do wieczora musimy być wciąż przygotowani na podmuchy do 40-60 km/h. Dopiero w środę prędkość wiatru zdecydowanie osłabnie.