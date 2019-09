Pogoda. Najpierw groźny Mortimer, potem ostre ochłodzenie

Pogoda. Początek tygodnia da się nam we znaki. Do Polski dotarł niż Mortimer i ostro powieje. Cały tydzień zapowiada się chłodny i deszczowy. Wyjątkiem będzie tylko jeden dzień.

Pogoda. Deszczowy i wietrzny tydzień (WXCharts)

Pogodę prawie przez cały tydzień będzie w Polsce kształtował rozległy układ niżowy znad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji i przez obszar naszego kraju raz po raz przemieszczać się będą frontu atmosferyczne. Z zachodu i północnego zachodu napływać będą chłodne i wilgotne, polarno-morskie masy powietrza. Jedynie we wtorek przejściowo, bo na jeden dzień napłynie do nas z południowego zachodu cieplejsze powietrze pochodzenia śródziemnomorskiego - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.

Niż został nazwany przez niemieckich meteorologów Mortimer.

Wpływ niżu i przemieszczanie się przez Polskę frontów atmosferycznych sprawi, że prawie przez cały tydzień (do soboty włącznie) w całym kraju dominować będzie pogoda w przysłowiową "kratkę”. Okresy pogodnego i słonecznego nieba przeplatać się będą z chmurami i przelotnymi opadami deszczu. Na ogół opady deszczu będą słabe. Nieco intensywniej, bo od 5 do 15 l/m2 popada we wtorek w pasie północnym (od woj. zachodniopomorskiego po Podlasie), a w środę na południu i południowym wschodzie (od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę).

W poniedziałek uważajmy na silniejszy wiatr, bo w całym kraju powieje do 60–80 km/h, a w zachodniej, centralnej i wschodniej Polsce możliwe porywy nawet do 90 km/h. Jeszcze silniej powieje w szczytowych partiach gór, tutaj wiatr w porywach może dochodzić do 100–130 km/h. We wtorek jeszcze powieje wiatr do 40–60 km/h, a dopiero od środy prędkość wiatru zdecydowanie osłabnie.

Pogoda. Temperatura

W nadchodzącym tygodniu będzie dość chłodno, bo temperatura wahać się będzie pomiędzy 10 a 15 stopni. Wyjątkiem będzie wtorek, kiedy na południu i w centrum temperatura "dobije” do 18–21 stopni.

Od czwartku chłodniejsze będą także noce z temperaturą od 8 do 3 stopni.

Na zdecydowaną poprawę pogody będziemy musieli zaczekać aż do niedzieli, kiedy to dostaniemy się pod wpływ wyżu znad Finlandii, który przyniesie nam sporo pogodnego i słonecznego nieba.

Pogoda w następnym tygodniu

Kolejny tydzień to ciąg dalszy zmiennej aury. O ile do połowy tygodnia temperatura wahać będzie się pomiędzy 12. a 17. kreską, to w drugiej części tygodnia ochłodzi się i temperatura spadnie poniżej 10 stopni.

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Gdańska

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Giżycka

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Warszawy

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Wrocławia

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Zakopanego

