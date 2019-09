Pogoda. Niszczycielskie wichury i burze. Synoptycy ostrzegają: uderzy niż Mortimer

Pogoda. Poniedziałek pod znakiem silnych wichur i burz. Wiatr powieje z prędkością nawet 100 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia dla 12 województw.

Za sprawą przemieszczających się raz po raz przez Polskę frontów atmosferycznych w całym kraju przeważać będą chmury i występować będą przelotne opady deszczu. W województwach północnych (w zachodniopomorskim i pomorskim oraz na Warmii, Mazurach i na Podlasiu) będą nieco intensywniejsze, tutaj w ciągu doby spadnie od 10 do 25 l/m2.

Pogoda. Silny wiatr. Ostrzeżenia

W poniedziałek w całym kraju wystąpią silne porywy wiatru do 85 km/h, a w zachodniej, centralnej i wschodniej Polsce (na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Lubuskim, Wielkopolsce, w Łódzkim i na Mazowszu) możliwe są porywy nawet do 90 km/h. Jak prognozuje IMGW, maksymalne porywy wiatru spodziewane są w godzinach popołudniowych i będą dochodzić do 100 km/h na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Łódzkiej, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Górnym Śląsku.