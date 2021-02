Pogoda. IMGW o "zimie stulecia": zmiana w weekend

Jedni mówią "zima stulecia", inni "zima dekady", ale nie zmienia to faktu, że pogoda daje się mocno we znaki. Jaka będzie pogoda w najbliższy weekend? Mówił o tym Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. - Będzie lekkie odmrożenie w pogodzie - powiedział meteorolog. - W dzień będą wartości można powiedzieć ciepłe, jak na luty, bo od 0 stopni Celsjusza do +1 stopnia Celsjusza - dodał synoptyk. - 0 stopni Celsjusza będzie w centrum kraju, na zachodzie, a im bliżej morza, tym wartości będą bardziej dodatnie. Nawet do +2 stopni Celsjusza - powiedział ekspert IMGW. - W dzień będzie więc ciekawie, będzie sporo słońca, sporo rozpogodzeń, szczególnie w północnej części kraju - dodał gość Wirtualnej Polski. - Natomiast jeżeli chodzi o noce, to będą one w weekend dosyć chłodne - stwierdził synoptyk. - Temperatury będą spadały poniżej -10 stopni Celsjusza, na południu kraju nawet mniej. Będzie to -20 stopni Celsjusza - przekazał Grzegorz Walijewski. - Natomiast po weekendzie ponownie zima ostrzejsza da o sobie znać. W nocy spadki temperatur we wschodniej części kraju nawet do -25 stopni Celsjusza - dodał gość Wirtualnej Polski.

