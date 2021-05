Pogoda dokładna jak nigdy. IMGW ogłosił rewolucję w prognozach

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był profesor Mariusz Figurski. Meteorolog opowiedział o zmianach w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Jest nowe rozwiązanie, nad którym pracowaliśmy ostatni rok - wyjaśnił synoptyk i dodał, że jest to duże przedsięwzięcie IMGW. - Powstał model, który nazwaliśmy hybrydowym. Jest to tzw. model kaskadowy, który się składa z różnych modeli - powiedział gość WP i sprecyzował, że są to modele krótkoterminowe i średnioterminowe. - Chodziło o uzyskanie jak najlepszych parametrów - powiedział prof. Figurski. - Nowa jakość. Prawdopodobnie będzie też lepsza sprawdzalność w okresie doby do 36 godzin z uwagi na duże asymilacje danych, które pochodzą z naszej sieci pomiarowej IMGW - wskazał rozmówca Mateusza Ratajczaka i dodał, że przez to Instytut spodziewa się stabilniejszych prognoz pogody.

Rozwiń