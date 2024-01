Pogoda długoterminowa. Taka może być wiosna. Jeden miesiąc zaskoczy

W maju natomiast zarówno średnia miesięczna temperatura, jak i miesięczna suma opadów mają zbliżyć się do wartości zawierających się w zakresie normy wieloletniej. Oznacza to, że piąty miesiąc roku może być podobny do typowych 10 tożsamych miesięcy obserwowanych na przestrzeni ostatnich trzech dekad.