Pogoda. Planujesz urlop? Znamy pierwsze prognozy na maj i czerwiec

- Kwiecień, jak wynika z takich prognoz długoterminowych będzie ogólnie z temperaturami w normie - wyjawił w programie "Newsroom" w WP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. - Co to znaczy w normie? Wylicza się ją na podstawie pomiarów z ostatnich 30 lat. Potem oblicza się pewien model, i porównuje się te wartości wyliczone do tych z 30 lat. Wychodzi właśnie, że te temperatury w kwietniu będą w normie, a suma opadów będzie nieznacznie powyżej normy. Prognozy wstępne na maj przewidują, że temperatury będą powyżej tej normy, natomiast opady będą w granicach tej 30-letniej normy. W czerwcu sytuacja podobna: temperatury powyżej normy i opady w jej granicach. Wychodzi więc na to, że po takim normalnym marcu i kwietniu czeka nas cieplejszy maj i cieplejszy czerwiec. Ci, którzy oczekują na wyższe temperatury muszą więc jeszcze troszkę uzbroić się w cierpliwość - dodał Grzegorz Walijewski.

