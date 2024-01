Pogoda długoterminowa na początek 2024 roku. Jeden miesiąc zaskoczy

Pogoda długoterminowa. W kwietniu 2024 diametralna zmiana

Z eksperymentalnych prognoz IMGW wynika, że kwiecień - podobnie, jak poprzednie miesiące 2024 roku - także będzie okresem mokrym, w którym suma opadów przekroczy niemal trzydziestoletnie normy. Co jednak zaskakujące, prognozowana, średnia miesięczna temperatura powietrza w całym kraju ma kształtować się poniżej norm. Oznacza to, że miesiąc ten może być chłodniejszy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy pomiędzy 1991 a 2020 rokiem.