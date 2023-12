Jaka będzie zima? Nowa pogoda długoterminowa dla Europy

Według meteorologów w najbliższym czasie nie należy spodziewać się kolejnej tak znaczącej fali zimna, jak ta z początku grudnia. Zjawisko klimatyczne El Niño potrwa co najmniej do kwietnia 2024 r. i będzie przyczyniać się do wzrostu temperatur. Nie ma raczej szans na białe święta, na opady śniegu trzeba będzie poczekać do stycznia przyszłego roku.