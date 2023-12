Nadciąga "arktyczny podmuch". Wir polarny namiesza w pogodzie

Od kilku tygodni meteorolodzy obserwują zlokalizowany na biegunie północnym wir polarny. Jest to obszar niżowy występujący w pobliżu biegunów w stratosferze. Pojawia się on co roku w zimniejszych miesiącach roku, a od jego siły zależy to, jaką będziemy mieć pogodę w Europie, Azji i Ameryce Północnej.